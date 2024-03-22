A Milli Takım'da Rıdvan Yılmaz sakatlandı

A Milli Futbol Takımımızda, Macaristan ile deplasmanda oynanan özel maçta savunma oyuncusu Rıdvan Yılmaz, sakatlık geçirerek oyun kenarına geldi.Abone ol
A Milli Futbol Takımımız, hazırlık mücadelesinde Macaristan ile karşı karşıya geldi.
EURO 2024'e hazırlık kapsamında Puskas Arena'da rakibiyle kozlarını paylaşan millilere müsabakanın ilk yarısında kötü bir haber geldi.
Kariyerini İskoç ekibi Rangers'ta sürdüren 22 yaşındaki futbolcu Rıdvan Yılmaz, yaşadığı sakatlık sebebiyle maça devam edemedi.
Yerini Mert Müldür'e bıraktı
Müsabakanın 26. dakikasında sol arka üst adalesini tutarak kendini yere bırakan Rıdvan’a ilk müdahaleyi saha içinde sağlık ekipleri yaptı.
Daha sonra kenara gelen ay-yıldızlı oyuncu, 27. dakikada yerini Mert Müldür’e bıraktı.