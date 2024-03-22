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HABER /  DÜNYA

Rusya'daki saldırı sonrası Ukrayna'dan açıklama: Biz yapmadık

Rusya'da konser salonuna düzenlenen saldırının ardından Ukrayna'dan ilk açıklama geldi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin yardımcısı Mihaylo Podolyak, "Net olalım, Ukrayna'nın bu olaylarla kesinlikle herhangi bir ilgisi yok" dedi.

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Rusya'nın başkenti Moskova korkunç bir saldırıya sahne oldu. Bir konser salonuna silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda onlarca ölü ve yaralının olduğu bildirildi.

Saldırının ardından patlama yaşandığı ve patlamanın yangına neden olduğu ifade edildi.

RIA Novosti haber ajansı, savaş kıyafeti giymiş en az beş kişinin makineli tüfeklerle ateş ettiğini aktardı.

İngiltere merkezli yayın kuruluşu BBC'nin aktardığına göre saldırganlar insanlar çıkamasın diye kapıları kapatarak gaz bombası atıp ateş açtı.

Ukrayna'dan açıklama

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada şu ana dek saldırıda Ukrayna'nın rol oynadığına dair bir işaret olmadığını bildirdi.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy'nin bir yardımcısı da ülkesinin saldırıyla bir ilgisi olmadığını söyledi.

Mihaylo Podolyak, "Net olalım, Ukrayna'nın bu olaylarla kesinlikle herhangi bir ilgisi yok" ifadesini kullandı.

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