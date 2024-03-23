Fatih Erbakan'a Ekrem İmamoğlu uyarısı

Yeniden Refah Partisi'nden istifa eden İstanbul Bağımsız Milletvekili Suat Pamukçu, yaklaşan 31 Mart seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu. Pamukçu, Merhum Erbakan Hoca'nın CHP'li adayın lehine olacak bir hamlesinin olmayacağını belirtti.

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İstanbul Bağımsız Milletvekili Suat Pamukçu, tv100 ekranlarında canlı bağlantı ile Osman Kenan Çapoğlu’nun sorularını yanıtladı.

Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul'da aday çıkarmasını değerlendiren Pamukçu, "Erbakan Hocamız rahmetli, Milli Selamet Partisi'ni kurmak yoluyla da CHP'nin tek başına iktidarlığını önlemiştir. Neden karşı olduğunu da kendisinin 1950'den önce tedrisatında gördüğü sıkıntılardan zaten biliyordu. Onun için böyle bir tedbir hep düşünmüştür. Bugün de inanıyorum ki hayatta olsaydı kesinlikle CHP'li birinin bu seçimde kazanıpta 2028'e güçlü bir cumhurbaşkanı adayı olarak gitmesinin önünü keserdi, kesmeye çalışırdı.'' açıklamasında bulundu.

Suat Pamukçu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

O süreç içerisinde çok şey değişti. Bunlardan en önemlisi Yeniden Refah tabanını kurarken seçmen tabanımız, şu anda AK Parti’ye oy veren insanlar. Rahmetli Erbakan hocam herhangi bir şekilde oradan kopan ya da bizden ayrılacak olan bir insan olursa diye Saadet Partisi’ni muhafaza etti. Ancak Saadet Partisi bu görevi yapmaktan uzaklaştı. Saadet Partisi tamamen kapılarını kapattı dolayısıyla o görevi yapamaz hale geldi. Bunun üzerin biz Yeniden Refah Partisi’ni kurduk ve kurarken ilk olarak dedik ki kesinlikle kapımızı kimseye kapatmayacağız ve o tabanı memnun eden bir politika izleyeceğiz.

"Chp iktidarına yol açacak davranış için kendilerini uyarıyorum, böyle bir şey de beklemiyorum"

Şöyle bir şey söyleniyor. AK Parti’nin küskünleri Yeniden Refah Partisi’ne oy verecek ben böyle bir iddianın tamamen CHP kökenli olduğuna inanıyorum çünkü ben 1968’den beri bu siyasetin içerisinde olan bir insanım. 70-80-90’larda da bu ülkenin insanı bu ekonomik sıkıntıları atlatabildi. Şimdi yaşadığımız ekonomik sıkıntıya baktığımız zaman arkasında 3 tane majör sebep var bunlardan birisi pandemi. 2 yıl bu ülkede üretim durdu, arkasından Ukrayna savaşı geldi gıda kriziyle karşılaştık, arkasından yetmedi 11 tane ilimizi yerle bir eden asrın felaketiyle karşılaştık bütün bunları üst üste koyduğunuzda ortaya elbette ki ekonomik problem çıkar. Ama bu ülke bunları da aşar. Yeniden Refah’a, Saadet Partisi’ne, Gelecek Partisi’ne İYİ Parti hatta DEM’e oy verecek inançlı insanlara sesleniyorum CHP iktidarına yol açacak bir davranış için kendilerini bir kere daha uyarmak istiyorum. Böyle bir şey de beklemiyorum.

“Neden aday gösterdiklerini anlamadım”

İstanbul ölçeğinde bunu değerlendirecek olursak “Nasıl genel seçimde Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı olmasını engellediysek, bunun için çabaladıysak şimdi de Ekrem İmamoğlu’na seçimi kaybettirmek olmalıydı amacımız” diyorsunuz. Doğru mu anlıyorum?

Çok doğru anlıyorsunuz. Ben niçin aday gösterdiklerini de anlamış değilim. “Bir siyasi partinin aday göstermesi en doğal hakkıdır” diye bir ifade var. Doğrudur. Hakkı olmak başka şey, haklı olmak başka bir şey. Evet hakkınız ama o hakkınızı kullandığınızda seçim sonunda karşılaşacağınız manzarayı hiç hesaba katmazsanız o hakkı doğru kullanmamış olursunuz. Haklı kullanmamış olursunuz. Haksız yere kullanmış olursunuz.

"Yeniden refah yüzde 1 oy bile alsa aday çıkarmak yanlıştı"

Seçimin şu anki atmosferine baktığınızda Yeniden Refah’ında adayı var alacağı oyla birlikte seçimi nihai olarak etkileyecektir diyor musunuz?

Alacağı oyu tahmin etmek zor ama isterse yüzde 1 alsın etkilemese bile yapılan iş yanlış. Aday olarak ortaya çıkmak yanlış bu yanlıştan dönmek doğrudur.

“Başkanlık divanındaki arkadaşlardan birkaçıyla ben bu konuyu paylaştım”

Yeniden Refah Partisi’nde görev yaptığınız süreç boyunca ya da bu son dönemde sizin gibi düşünenler var mı? İstişare ettiğiniz isimler oldu mu? Yeniden Refah Partisi’nde ittifak yapılması yönünde eğilimleri olanların oranına dair bir şey söyleyebilir misiniz?

Başkanlık divanındaki arkadaşlardan birkaçıyla ben bu konuyu paylaştım zaten biliyorlar. Onlarda benimle konuştukları zaman doğru söylüyorsun diyorlar ama divana gittikleri zaman herhalde başka türlü konuştular.

“CHP faşizmine yol açmayı hiçbir zaman düşünmem”

Bir kötülüğü götürmek bir iyiliği getirmekten daha önemlidir. Eğer inanıyorsam AK Parti’ye girdiğimde bu tabana bir mesaj vereceğim ve CHP’li adayın önünü kesecek bir katkım olacak diye bir inanca sahip olursam onu da yaparım hiç bundan şüpheniz olmasın. Aslolan bir CHP’linin bu seçimde seçilip de 2028’de böyle bir CHP faşizmine yol açmayı hiçbir zaman düşünmem. Bunu önlemek için elimden ne geliyorsa yaparım.

"Kötülüğü önlemek için Ak Parti'ye geçerim"

Önemli olan bir kötülüğü önlemek, bir iyiliği getirmekten daha önemlidir. Eğer inanıyorsam AK Parti'ye girdiğimde bu tabana bir mesaj vereceğim ve CHP'li adayın önünü kesecek bir katkım olacak diye bir inanca sahip olursam onu da yaparım.

"Etrafındakiler Erbakan'ı yanlış yönlendiriyor"

Yeniden Refah Partisi özüne dönerse çok doğru bir iş yapmış olur. Böyle bir partiye bu ülkede ihtiyaç var. Eğer kuruluş ilkelerine dönüş olursa en doğru adımı atmış olurlar. Bu ülke için bir kazanç olur. Ama etrafındakiler Erbakan'ı yanlış yönlendiriyor, onlar sayesinde ne yapacağını ben kestiremiyorum. Yani sanki Saadet Partisi'nin yerini almış bir duruma geçti şu anda."