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TFF, puan silme ve alt lige düşürme cezalarını iptal etti

TFF, puan silme ve alt lige düşürme cezalarını iptal etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, müsabaka hakemine yönelik fiili saldırı için getirilen puan silme ve alt lige düşürme cezalarını iptal etti.

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TFF'nin açıklamasına göre Tahkim Kurulu; Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, MKE Ankaragücü, İstanbulspor, Pendikspor, Karagümrük, Sivasspor ve Adana Demirspor'un TFF Yönetim Kurulu tarafından 12 Ocak tarihinde futbol disiplin talimatının 44. maddesine eklenen yaptırımlara yönelik itirazlarını görüştü.

Kurul, yaptığı değerlendirme sonucunda oy birliğiyle futbol disiplin talimatının 44. maddesine eklenen ilgili bendin iptaline karar verdi.

TFF Yönetim Kurulu, 12 Ocak tarihinde futbol disiplin talimatının 44. maddesinin 3. bendine "Futbolcu, yönetici veya kulüp görevlilerinin müsabaka görevlilerine yönelik fiili müdahale içeren saldırılarında, bu kişilerin mensubu olduğu kulübe lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda 3 puandan 6 puana kadar puan silme cezası, eleme usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulübün ilgili turnuvadan ihracına karar verilir. Lig usulüne göre düzenlenen müsabakalarda kulüp mensupları tarafından ihlalin aynı sezon içerisinde ikinci kez tekrarı halinde, kulüp ligden ihraç edilerek bir alt lige düşürülür." maddesini eklemişti.

TFF
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