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Murat Kurum İstanbul'da kaybederse Yeniden Refah Partisi bunun cezasını seçmenden alır mı?

Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Abdurrahman Akyüz yaptığı açıklama sonrası partisi tarafından Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Hadi Özışık, Akyüz'ün bu açıklamaları ve sonrasında yaşananlar için çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

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İstanbul’da yerel seçim heyecanı devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçim sonuçları kadar bazı ilçelerdeki yerel seçim heyecanı da yakından takip ediliyor.

Yeniden Refah Partisi Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi ve Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, “Erbakan hocam olsaydı Murat Kurum'u belediye başkanı yapmamızı beklerdi" dedi.

“Erbakan hocam olsaydı Murat Kurum'u belediye başkanı yapmamızı beklerdi" çıkışıyla gündem olan Yeniden Refah Partisi MKYK Üyesi Abdurrahman Akyüz, partisi tarafından Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Hepsini ve daha fazlasını Hadi Özışık canlı yayında değerlendirdi.

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