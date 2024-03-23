BIST 9.112
DOLAR 31,97
EURO 34,60
ALTIN 2.225,80
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ

AK Partili Belediye Başkan Adayı Recep Karataş'a saldırı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
AK Partili Belediye Başkan Adayı Recep Karataş'a saldırı

 AK Parti Horasan Belediye Başkan adayı Recep Karataş ve ailesi kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğradı.

Abone ol

Erzurum’un Horasan İlçe Belediye Başkan Adayı Recep Karataş akşam saatlerinde ailesi ile birlikte kimliği belirsiz kişilerin tekme tokatlı saldırısına uğradı.

Olay yerine gelen polis havaya uyarı ateşi açtı, kaçmaya çalışan iki kişi gözaltına aldı. Saldırı ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Olayla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan AK Parti Erzurum İl Başkanı Av. İbrahim Küçükoğlu, “Seçim çalışmaları esnasında, Belediye Başkan Adayımız Sayın Recep Karataş'a, ailesine, teşkilat mensuplarımıza yapılan menfur saldırı girişimini şiddetle kınıyorum. Seçim çalışmalarında tüm adaylarımızın itidali olmaya çağırıyor ve sükûnete davet ediyorum.” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Yılmaz Tunç'tan Moskova'daki saldırıya ilişkin açıklama
Bakan Yılmaz Tunç'tan Moskova'daki saldırıya ilişkin açıklama
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Rusya: Moskova’daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 60’ın üzerine çıktı
Rusya: Moskova’daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 60’ın üzerine çıktı
Lactone Kozmetik Başkanı Ali Osman Akat, Alibaba.com etkinliğinde başarıya giden yolu anlattı
Lactone Kozmetik Başkanı Ali Osman Akat, Alibaba.com etkinliğinde başarıya giden yolu anlattı
Fatih Erbakan'a Ekrem İmamoğlu uyarısı
Fatih Erbakan'a Ekrem İmamoğlu uyarısı
TFF, puan silme ve alt lige düşürme cezalarını iptal etti
TFF, puan silme ve alt lige düşürme cezalarını iptal etti
A Milli Takım'da Rıdvan Yılmaz sakatlandı
A Milli Takım'da Rıdvan Yılmaz sakatlandı
Rusya'daki saldırı sonrası Ukrayna'dan açıklama: Biz yapmadık
Rusya'daki saldırı sonrası Ukrayna'dan açıklama: Biz yapmadık
Türkiye, Rusya'daki saldırıyı kınadı
Türkiye, Rusya'daki saldırıyı kınadı
A Milli Takım, Macaristan'a mağlup oldu
A Milli Takım, Macaristan'a mağlup oldu
Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
ABD, Rusya'nın başkenti Moskova'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyardı
ABD, Rusya'nın başkenti Moskova'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyardı