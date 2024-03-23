BIST 9.112
DOLAR 31,97
EURO 34,60
ALTIN 2.225,80
HABER /  POLİTİKA

Bakan Yılmaz Tunç'tan Moskova'daki saldırıya ilişkin açıklama

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakan Yılmaz Tunç'tan Moskova'daki saldırıya ilişkin açıklama

 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum” dedi.

Abone ol

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rusya’da düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun sivilleri hedef alan saldırılar asla kabul edilemez.

Tüm ülkeler, masum insanların hayatını kaybetmesine neden olan insanlık suçu terör olaylarına karşı ortak tavır almalı ve birlikte hareket etmelidir. Saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya: Moskova’daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 60’ın üzerine çıktı
Rusya: Moskova’daki terör saldırısında ölenlerin sayısı 60’ın üzerine çıktı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Lactone Kozmetik Başkanı Ali Osman Akat, Alibaba.com etkinliğinde başarıya giden yolu anlattı
Lactone Kozmetik Başkanı Ali Osman Akat, Alibaba.com etkinliğinde başarıya giden yolu anlattı
Fatih Erbakan'a Ekrem İmamoğlu uyarısı
Fatih Erbakan'a Ekrem İmamoğlu uyarısı
TFF, puan silme ve alt lige düşürme cezalarını iptal etti
TFF, puan silme ve alt lige düşürme cezalarını iptal etti
A Milli Takım'da Rıdvan Yılmaz sakatlandı
A Milli Takım'da Rıdvan Yılmaz sakatlandı
Rusya'daki saldırı sonrası Ukrayna'dan açıklama: Biz yapmadık
Rusya'daki saldırı sonrası Ukrayna'dan açıklama: Biz yapmadık
Türkiye, Rusya'daki saldırıyı kınadı
Türkiye, Rusya'daki saldırıyı kınadı
A Milli Takım, Macaristan'a mağlup oldu
A Milli Takım, Macaristan'a mağlup oldu
Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
Kate Middleton kanser tedavisi gördüğünü açıkladı
ABD, Rusya'nın başkenti Moskova'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyardı
ABD, Rusya'nın başkenti Moskova'daki saldırıdan 2 hafta önce vatandaşlarını uyardı
Rusya'da konser salonuna saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Rusya'da konser salonuna saldırı! Çok sayıda ölü ve yaralı var