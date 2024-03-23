Bakan Yılmaz Tunç'tan Moskova'daki saldırıya ilişkin açıklama

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, “Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum” dedi.

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Rusya’da düzenlenen terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir konser salonuna düzenlenen silahlı saldırıyı kınıyor ve lanetliyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun sivilleri hedef alan saldırılar asla kabul edilemez.

Tüm ülkeler, masum insanların hayatını kaybetmesine neden olan insanlık suçu terör olaylarına karşı ortak tavır almalı ve birlikte hareket etmelidir. Saldırı nedeniyle hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Rus halkına taziyelerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyorum” ifadelerine yer verdi.