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Antalya başkan adayı Osman Koç, CHP lehine adaylıktan çekildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Antalya başkan adayı Osman Koç, CHP lehine adaylıktan çekildi

Adalet Partisi (AP) Antalya Büyükşehir Belediyesi Adayı Osman Koç, Başkan Böcek lehine adaylıktan çekildiğini ve Böcek'i destekleme kararı aldıklarını açıkladı.

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Adalet Partisi (AP) Antalya Büyükşehir Belediyesi Adayı Osman Koç, mevcut büyükşehir belediye başkanı ve başkan adayı Muhittin Böcek lehine adaylıktan çekildiğini ve Böcek'i destekleme kararı aldıklarını duyurdu. Koç, "Antalyamız için, geleceğimiz için, memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

 Osman Koç, "Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek’i desteklemek adına, Antalyamız için, devletimiz için, memleketimiz için, siz değerli hemşehrilerimiz için, Adalet Partisi Antalya Büyükşehir Belediye Adaylığından çekilmiş bulunmaktayım. Antalyamız için, geleceğimiz için, memleketimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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