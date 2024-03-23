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Sırp liderden çarpıcı Moskova iddiası: 2 ülkeyi işaret etti

Sırp liderden çarpıcı Moskova iddiası: 2 ülkeyi işaret etti

Sırbistan lideri Vucic, Moskova'da konser salonunda meydana gelen saldırıyı, ABD ve İngiltere'nin önceden bildiğini söyledi.

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Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna silahlı saldırı oldu. Saldırıda iki patlama meydana gelirken, ölü sayısı 146'ya ulaştı. 100'ü aşkın yaralı olduğu belirtildi.

DEAŞ'ın üstlendiği saldırıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ederken Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'ten çarpıcı bir açıklama geldi.

Vucic, yerel bir televizyon programında, Moskova'daki konser salonunda sivilleri hedef alan terör saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşlarını uyardılar

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e ve Rus halkına başsağlığı dileyen Vucic, "Birçok kez söylediğimiz ama çok az kişinin duymak istediği, çok az kişinin inanmak istediği, çok az kişinin gerçeklere bakmayı düşündüğü bir şey; 7 Mart'ta ABD'nin (Moskova) Büyükelçiliği, vatandaşlarına alışveriş merkezlerine gitmemeleri çağrısında bulununca İngilizler ve diğerleri de aynısını yaptı. Yani bu, onların özel servislerinin bazı konuşmaları dinlediği, bilgi aldığı ve bunun olacağını bildikleri anlamına geliyor." diye konuştu.

Vucic Moskova'daki olayın hesaplanamaz sonuçlarının olabileceğini ifade ederek Sırbistan Milli Güvenlik Kurulunun yarın toplanması çağrısında bulundu.

Kurulun toplanmasının çeşitli nedenlerinin bulunduğunu kaydeden Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, toplantıda Moskova'daki saldırının da görüşüleceğini belirtti.

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