BIST 9.112
DOLAR 31,97
EURO 34,60
ALTIN 2.225,80
HABER /  GÜNCEL

Ekmek içerisine gizlediği ruhsatsız tabancayı satmak isterken yakalandı

Ekmek içerisine gizlediği ruhsatsız tabancayı satmak isterken yakalandı

Gümüşhane’de jandarma ekipleri ekmeğin içerisine gizlediği ruhsatsız tabancayı satmak için şehir dışına göndermek isteyen şahsı yakalayarak, ruhsatsız tabancaya el koydu.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ç. isimli şahsın, şehir dışına otobüsle ruhsatsız tabanca göndereceği bilgisine ulaştı.

Bu bilgi doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, ilçede bulunan otobüs terminalinde bekleyen M.Ç.’ye ait çuvalı inceledi. İçerisinde bölgeye özgü ekmeğin bulunduğu çuvalı inceleyen ekipleri bir ekmeğin içerisine gizlenmiş el yapımı ruhsatsız tabancayı buldu. Ekmeği ortadan kestiği ve içerisini oyarak el yapımı 9 milimetre çapındaki ruhsatsız tabancayı içerisine yerleştirdiği tespit edilen ve gözaltına alınan M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Teknolojiye direniyor, 40 yıldır ot süpürge satışını yapıyor
Teknolojiye direniyor, 40 yıldır ot süpürge satışını yapıyor
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Rusya'daki kanlı saldırı sonrasında Putin'den ilk açıklama
Rusya'daki kanlı saldırı sonrasında Putin'den ilk açıklama
Ramazan’da kuru meyvelere ilgi arttı
Ramazan’da kuru meyvelere ilgi arttı
Sırp liderden çarpıcı Moskova iddiası: 2 ülkeyi işaret etti
Sırp liderden çarpıcı Moskova iddiası: 2 ülkeyi işaret etti
TİKA, Afganistan'da 800 aileye gıda desteği sağladı
TİKA, Afganistan'da 800 aileye gıda desteği sağladı
2023 Turkcell Süper Kupa'nın tarihi değişmedi
2023 Turkcell Süper Kupa'nın tarihi değişmedi
Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A yazın uzay yolcusu
Türkiye'nin yerli ve milli uydusu Türksat 6A yazın uzay yolcusu
Büyükada'da kanalizasyon patladı, seçim çadırları pis suyun içinde kaldı
Büyükada'da kanalizasyon patladı, seçim çadırları pis suyun içinde kaldı
Yavru kedilerin katledilmesine hayvanseverlerden tepki
Yavru kedilerin katledilmesine hayvanseverlerden tepki
Dükkana girerek başına silah dayayan şahıs 48 bin TL'lik zarar verdi
Dükkana girerek başına silah dayayan şahıs 48 bin TL'lik zarar verdi
Balıkçı restoranında korkutan yangın, itfaiye ekipleri seferber oldu
Balıkçı restoranında korkutan yangın, itfaiye ekipleri seferber oldu