Ekmek içerisine gizlediği ruhsatsız tabancayı satmak isterken yakalandı

Gümüşhane’de jandarma ekipleri ekmeğin içerisine gizlediği ruhsatsız tabancayı satmak için şehir dışına göndermek isteyen şahsı yakalayarak, ruhsatsız tabancaya el koydu.

Abone ol

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kürtün İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.Ç. isimli şahsın, şehir dışına otobüsle ruhsatsız tabanca göndereceği bilgisine ulaştı.



Bu bilgi doğrultusunda harekete geçen jandarma ekipleri, ilçede bulunan otobüs terminalinde bekleyen M.Ç.’ye ait çuvalı inceledi. İçerisinde bölgeye özgü ekmeğin bulunduğu çuvalı inceleyen ekipleri bir ekmeğin içerisine gizlenmiş el yapımı ruhsatsız tabancayı buldu. Ekmeği ortadan kestiği ve içerisini oyarak el yapımı 9 milimetre çapındaki ruhsatsız tabancayı içerisine yerleştirdiği tespit edilen ve gözaltına alınan M.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.