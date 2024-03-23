Rusya'daki kanlı saldırı sonrasında Putin'den ilk açıklama

Rusya'da yaşanan kanlı saldırı sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den ilk açıklama geldi.

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Rusya'da konser salonuna gerçekleştirilen terör saldırısının ardından dünya Putin'den gelecek ilk açıklamaya kilitlenmişti.

Saldırı sonrası ilk açıklamasını yapan Devlet Başkanı Vladimir Putin, terör saldırısında yaralanan herkese acil şifalar dilerken Kremlin, aralarında Federal Güvenlik Servisi (FSB) başkanı Alexander Bortnikov'un da bulunduğu güvenlik şefleri tarafından Putin'e dakika dakika bilgi verildiğini duyurdu.

Ölüme ölüm mesajı

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Medvedev ise saldırı sonrası çok sert bir açıklama yapmış "Ölüme ölüm" demişti. Saldırının arkasında Ukrayna olabileceğini belirten Medvedev "Şiddete güçle karşılık verilmediği karşılık verilmediği sürece hiçbir mahkeme ve soruşturmanın faydası olmayacaktır.Bunların Kiev rejiminin teröristleri olduğu tespit edilirse hepsi acımasızca yok edilmelidir"