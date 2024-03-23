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TİKA, Afganistan'da 800 aileye gıda desteği sağladı

TİKA, Afganistan'da 800 aileye gıda desteği sağladı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Afganistan'ın çeşitli vilayetlerinde ihtiyaç sahibi 800 aileye gıda desteğinde bulundu.

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TİKA Kabil Ofisi, ramazandaki yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda Bamyan'da 200, Paktiya'da 200, başkent Kabil'de 250 ve Nuristan vilayetinde 150 olmak üzere toplam 800 dar gelirli aileye gıda desteğinde bulunuldu.

Her aileye, 50 kilogram un, 5 litre yağ, 10 kilogram pirinç, 5 kilogram nohut ve barbunya ile şeker, çay ve salça gibi mutfak malzemelerinin bulunduğu gıda kolisi dağıtıldı.

AA muhabirine konuşan TİKA Kabil Ofisi Koordinatörü Fazıl Akın Erdoğan, ramazanda ve bayramlarda da ihtiyaç sahibi ailelere yönelik yardımların sürdürüleceğini kaydetti.

Erdoğan, yardım kapsamında şehit yakınları ve engelli ailelere öncelik verdiklerini bildirdi.

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