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Karabük İl Sağlık Müdürlüğünden HIV iddialarına yalanlama

Karabük İl Sağlık Müdürlüğünden HIV iddialarına yalanlama

Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, Karabük Üniversitesindeki Türk ve Afrikalı öğrencilerin cinsel birliktelik yaşamaları sebebiyle HIV ve HPV pozitif vakalarında artış ve hastanelerde yoğunluk olduğu iddialarını yalanladı.

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Karabük'te, bir sosyal medya paylaşımında; Karabük Üniversitesindeki Türk öğrencilerin, Afrika ülkelerinden gelip Karabük'te üniversite eğitimi gören öğrencilerle cinsel birliktelik yaşadıktan sonra HPV ve HIV belirtileriyle hastaneye başvurduğu ve bu sebeple hastanelerde yoğunluk oluştuğu iddia edildi. Kısa sürede sosyal medyada yayılan ve ülke genelinde gündem olan iddia üzerine Karabük İl Sağlık Müdürlüğü, sosyal medyadaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını, herhangi bir HIV ve HPV artışı olmadığını belirtti.

Son günlerde söz konusu hastalıklarla ilgili hastanelere herhangi bir başvurunun olmadığının belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer aldı;
"Ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de sağlık tesislerimizde halk sağlığını ilgilendiren bütün hastalıklar yakından takip edilmekte ve düzenli kayıt tutulmaktadır. İlimizde HIV pozitif ve HPV pozitif vakalarında herhangi anlamlı bir değişiklik bulunmamaktadır. Ayrıca sağlık tesislerimize son günlerde konu ile ilgili bir başvuru olmamıştır. Sağlık çalışanlarımızı zan altında bırakan iddiaların aksine sağlık sistemimiz kayıtsız giriş yapılarak işlem yapılmasına izin vermemektedir."

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