BIST 9.112
DOLAR 31,97
EURO 34,60
ALTIN 2.225,80
HABER /  GÜNCEL

Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Abone ol

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, terör inlerini yerle bir etmeye devam ettiği belirtilerek, "Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek." ifadesi kullanıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sağlık Bakanı Koca'dan MHRS randevularına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan MHRS randevularına ilişkin açıklama
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Rusya'daki teröristlerin kimlikleri belli oldu! İyi eğitilmiş asker detayı...
Rusya'daki teröristlerin kimlikleri belli oldu! İyi eğitilmiş asker detayı...
Karabük İl Sağlık Müdürlüğünden HIV iddialarına yalanlama
Karabük İl Sağlık Müdürlüğünden HIV iddialarına yalanlama
Erciyes’te kar kalınlığı 120 santimetreyi buldu
Erciyes’te kar kalınlığı 120 santimetreyi buldu
Kayseri'de tüfekle oynayan genç kendini vurdu
Kayseri'de tüfekle oynayan genç kendini vurdu
Uludağ'da kayak sezonu kapandı, pistler bomboş kaldı
Uludağ'da kayak sezonu kapandı, pistler bomboş kaldı
Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bütün sorumluluk bana ait
Canan Kaftancıoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı: Bütün sorumluluk bana ait
Bursa’da aç kalan domuzlar şehir merkezine indi!
Bursa’da aç kalan domuzlar şehir merkezine indi!
Sıcak havalar bazı buğday tarlalarında hastalığa yol açtı!
Sıcak havalar bazı buğday tarlalarında hastalığa yol açtı!
8 ilde IŞİD operasyonu: 24 kişi gözaltında
8 ilde IŞİD operasyonu: 24 kişi gözaltında
Evin odunluğunda kalaşnikof tüfek ele geçirildi!
Evin odunluğunda kalaşnikof tüfek ele geçirildi!