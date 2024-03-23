Moskova'da katliam: Dünyadan terör saldırısına kınama!

Rusya'nın başkenti Moskova'daki konser salonunda yaşanan terör saldırısı bütün dünyada tepki çekti. Ölü sayısının 60'tan fazla olduğu saldırı için birçok ülke ve kuruluş kınama mesajları yayınladı.

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Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda silahlı saldırı meydana geldi. Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’daki terör saldırısında 60’tan fazla kişinin hayatını kaybettiğini, ölü sayısının artabileceğini bildirdi. Yaralı sayısının ise 146 olduğu açıklandı. Birçok ülke terör saldırısı sonrası kınama mesajı yayınladı.

Türkiye, Moskova'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Moskova'daki saldırıda çok sayıda ölü ve yaralı olduğunun üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Masum sivilleri hedef alan bu menfur terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Rus halkına ve Rusya hükümetine en derin taziyelerimizi sunuyoruz."

Azerbaycan: Terör eylemini şiddetle kınıyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Rusya'nın başkenti Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenler için Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e taziye mesajı gönderdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev mesajında, "Bu korkunç terör saldırısı bizi derinden sarstı. Bu terör eylemini şiddetle kınıyor, Azerbaycan halkı ve kendi adıma size, Rus halkına ve yaşamını yitirenlerin ailelerine sabır, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

İran şiddetle kınadı

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, X sosyal medya hesabından Moskova'daki terör saldırısına ilişkin açıklama yayımladı.

Moskova'daki terör eylemini şiddetle kınadığını belirten Abdullahiyan, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınlarına, Rusya hükümetine ve halkına başsağlığı diledi.

Abdullahiyan, "Teröre karşı ortak ve etkili bir mücadele, uluslararası toplumun ciddi ve ayrımcı olmayan eylemlerini gerektirir." ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı'ndan taziye mesajı

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Moskova'da yaşanan "trajik" olaylardan dolayı üzüntülü olduğunu bildirdi.

Katz, "Kalplerimiz kurbanların aileleri ve etkilenen herkesle birlikte. Böyle anlar bize yaşamın kırılganlığını ve hepimizi birbirine bağlayan ortak insanlığı hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

Kazakistan şiddetle kınadı

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kazakistan, Moskova'daki sivillere yönelik terör saldırısını şiddetle kınıyor." denildi.

Açıklamada Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in, terörizmin hiçbir haklı gerekçesinin olmadığına inandığını ve Birleşmiş Milletlerin üye ülkelerini, masum insanlara yönelik bu tür şiddeti reddetmeye çağırdığı kaydedildi.

Kazakistan'ın ilgili güçlerinin gerekirse Rus kolluk kuvvetlerine yardım sağlayacağı aktarılan açıklamada, Tokayev'in terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e başsağlığı dilediği bildirildi.

Öte yandan Kazakistan'ın Moskova Büyükelçiliği, Rusya'daki vatandaşları için acil hat oluşturulduğunu duyurdu.

Kırgızistan terör saldırısını şiddetle kınadı

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki terör saldırısına yönelik açıklama yayımladı.

Açıklamada, terörizmin, tüm biçimleri ve tezahürleriyle, uluslararası barışa, güvenliğe ve istikrara yönelik en ciddi tehditlerden birini temsil ettiği ifade edilerek, "Mübarek Ramazan ayında gerçekleştirilen bu insanlık dışı terör saldırısından etkilenen herkese acil şifalar diliyoruz ve hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz." denildi.

Öte yandan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e taziye mesajı göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

Caparov, mesajında, "Bu suçu şiddetle kınıyoruz, bu kötülüğe etkin bir şekilde mücadeleye yönelik çalışmalarınıza desteğimizi ilan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İrlanda ve İsviçre'den taziye mesajı

İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri ve Savunma Bakanı Micheal Martin, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda Moskova'da ayrım gözetmeksizin düzenlenen saldırının korkunç görüntüleri karşısında şoke olduğunu belirtti.

Martin, "Sivillerin hedef alınması hiçbir koşulda haklı gösterilemez. Sevdiklerini kaybeden herkese başsağlığı dileklerimi iletiyorum." ifadesine yer verdi.

İsviçre Dışişleri Bakanlığının X hesabından yapılan paylaşımda "Moskova'da çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği saldırı karşısında dehşete düştük." denildi.

Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilenen paylaşımda, Rusya'da yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği kaydedildi.

İskoçya Bölgesel Başbakanı Hamza Yusuf da Moskova'daki saldırıya ilişkin X'ten yaptığı paylaşımda, "Masum sivillere saldırmanın ve onları öldürmenin hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Düşüncelerim saldırıdan etkilenenler ve aileleriyle." ifadelerini kullandı.

Macaristan, Çekya ve Avusturya saldırıya tepki gösterdi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklamada, "Bu akşam Moskova yakınlarında meydana gelen menfur terör saldırısının ardından Rusya Federasyonu halkına en derin başsağlığı dileklerimi iletmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Orban, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri için dua ettiklerini belirtti.

Çekya Dışişleri Bakanlığının resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise terör saldırısında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileğinde bulunularak, "Çekya, Moskova’daki terör saldırısını kınıyor. Sivillerin hedef alınması kabul edilemez." görüşüne yer verildi.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Moskova'da bir konser salonuna düzenlenen saldırıyla ilgili korkunç haberler karşısında dehşete düştük. Düşüncelerimiz kurbanların aileleriyle birlikte. Yaralanan herkese acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, Avusturya'nın Moskova Büyükelçiliği ile sürekli temas halinde olunduğu ve gelişmeleri yakından takip ettikleri kaydedildi.

Tunus saldırıyı kınadı

Tunus Dışişleri Bakanlığı, Moskova'daki saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Tunus'un Moskova'daki vahim ve trajedik terör saldırısını şiddetle kınadığı vurgulanan açıklamada, "Dost ülke Rusya halkına ve saldırıda hayatını kaybeden ailelere en içten taziyelerimizi sunuyoruz. Masum insanların hayatını kaybettiği bu korkakça eylemde yaralananlara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Özbekistan'dan taziye mesajı

Özbekistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in Moskova’daki Crocus City Hall konser salonunda onlarca masum insanın hayatını kaybettiği ve ağır yaralandığı trajik olayla ilgili Putin'e derin taziyelerini ilettiği bildirildi.

Açıklamada, Mirziyoyev'in mesajında, sivillere yönelik bu terör saldırısını Özbekistan'ın şiddetle kınadığını kaydederken, bu suçun organizatörleri ile faillerinin cezalandırılacağının kaçınılmaz olduğunu vurguladığı, hayatını kaybedenlerin yakınlarına sabır, yaralılara ise acil şifalar dilediği belirtildi.

BM Genel Sekreteri Guterres terör saldırısını kınadı

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcülük Ofisi'nden saldırıya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Terör saldırısında 40 kişinin öldürüldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in yakınlarını kaybeden ailelere ve Rusya hükümetine başsağlığı dilediği belirtildi.

Guterres'in Rusya'nın başkenti Moskova'da konser salonuna düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadığı aktarılan açıklamada, yaralılara acil şifalar dilendi.

AB'den terör saldırısına tepki

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano​​​​​​​, X hesabından yaptığı açıklamada AB'nin saldırı haberi karşısında "şoke olduğunu ve dehşete düştüğünü" bildirdi.

Stano, "AB sivillere yönelik her saldırıyı kınıyor. Düşüncelerimiz Rusya'da saldırıdan etkilenen tüm vatandaşlarla beraber." ifadelerini kullandı.

HAMAS terör saldırısını kınadı

Hamas'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Moskova'da sivilleri hedef alan, onlarca ölü ve yaralıya yol açan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Rusya yönetimine ve halkına "en içten başsağlığı dilekleri" iletilen açıklamada, yaralılar için de acil şifa temennisinde bulunuldu.

Dünya Müslüman Alimler Birliği: Saldırının İslamla alakası yok

Dünya Müslüman Alimler Birliği Genel Sekreteri Ali Karadaği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Moskova'daki saldırıyı şiddetle kınadıklarını kaydetti.

Karadaği, "Bu terör operasyonunun İslam'la alakası yoktur. İslam'ı temsil ettiklerini iddia etseler bile İslam'dan ziyade bölgesel ve uluslararası istihbarat casuslarını temsil ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Saldırının İsrail'in Gazze'de saldırılarını yoğunlaştırdığı bir döneme denk geldiğine dikkati çeken Karadagi, Moskova'daki saldırıyla Siyonistlerin Gazze'de işlediği suçların göz ardı edilmesi ve Gazze'ye yönelen dikkatlerin dağıtılmasının amaçlandığını belirtti.

Japonya'dan taziye mesajı

Japonya, Rusya’nın başkenti Moskova’da konser salonuna düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadığını bildirdi.

Japonya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kobayaşi Maki, yaptığı açıklamada, "Moskova'nın Krasnogorsk kentindeki bir ticari yerleşkede meydana gelen ve çok sayıda can kaybıyla sonuçlanan silahlı saldırı olayını Japonya şiddetle kınıyor" ifadesini kullandı.

Kobayaşi, ülkesinin, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine en içten başsağlığı dileklerini ilettiğini kaydetti.