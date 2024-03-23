Toplu mezarda 65 göçmen cesedi: Şoka uğradık ve endişeliyiz

Libya'nın başkenti Trablus'un güneydoğusundaki Şuveyrif bölgesinde 65 düzensiz göçmenin cesedinin bulunduğu bir toplu mezarda bulunduğu bildirildi.

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Libya'nın başkenti Trablus'un güneydoğusundaki Şuveyrif bölgesinde ortaya çıkan bir durum ülkenin içinde bulunduğu karmaşık göçmen krizini bir kez daha gündeme taşıdı. Libya İçişleri Bakanlığına bağlı Kriminal Araştırmalar Dairesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Şuveyrif bölgesinde bulunan bir toplu mezarda 65 düzensiz göçmenin cesedi bulunduğu bildirildi. Bu olay, ülkede yaşanan istikrarsızlık ve güvenlik zorluklarıyla mücadele eden yetkililerin önünde ciddi bir insan hakları ihlali vakası olarak konuşuluyor.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü, Libya'da bulunan toplu mezara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"Libya'nın güneydoğusundaki bir toplu mezarda 65 düzensiz göçmenin cesedinin bulunması karşısında "şoka uğradık ve endişeliyiz." ifadelerinin yer aldığı açıklamada, ölenlerin uyruklarının bilinmediği ancak çölden kaçırılma sürecinde öldüklerine inanıldığı bildirildi.

Yapılan açıklamada, işlemlerin ardından göçmenlerin cesetlerinin Şuveyrif bölgesinden sorumlu başsavcılığın belirlediği bir mezarlığa defnedildiği belirtildi. Ancak, bu durum, göçmen krizinin Libya'daki insan hakları ve insani durumu üzerindeki etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Libya gibi sık sık göçmen akınlarına maruz kalan ve iç savaşın yıkıcı etkileriyle boğuşan bir ülkede, benzeri trajik olayların yaşanma ihtimali her zaman yüksek.