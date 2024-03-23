BIST 9.112
DOLAR 31,97
EURO 34,60
ALTIN 2.225,80
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı!

7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı!

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Abone ol

D-100 kara yolunun İstanbul istikametindeki Serdar Mahallesi mevkiinde, 6 otomobil ile hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 1'i çocuk 5 kişi, sağlık personelinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay nedeniyle yolun İstanbul yönünde bir süre tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

ÖNCEKİ HABERLER
Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
Adana Demirspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
İYİ Parti'den 300 kişi CHP'ye katıldı
İYİ Parti'den 300 kişi CHP'ye katıldı
Uzmanından çocuk sahibi olmak isteyenlere sigara ve alkol uyarısı
Uzmanından çocuk sahibi olmak isteyenlere sigara ve alkol uyarısı
Moskova'da katliam: Dünyadan terör saldırısına kınama!
Moskova'da katliam: Dünyadan terör saldırısına kınama!
Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 12 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Sağlık Bakanı Koca'dan MHRS randevularına ilişkin açıklama
Sağlık Bakanı Koca'dan MHRS randevularına ilişkin açıklama
Rusya'daki teröristlerin kimlikleri belli oldu! İyi eğitilmiş asker detayı...
Rusya'daki teröristlerin kimlikleri belli oldu! İyi eğitilmiş asker detayı...
Karabük İl Sağlık Müdürlüğünden HIV iddialarına yalanlama
Karabük İl Sağlık Müdürlüğünden HIV iddialarına yalanlama
Erciyes’te kar kalınlığı 120 santimetreyi buldu
Erciyes’te kar kalınlığı 120 santimetreyi buldu
Kayseri'de tüfekle oynayan genç kendini vurdu
Kayseri'de tüfekle oynayan genç kendini vurdu
Uludağ'da kayak sezonu kapandı, pistler bomboş kaldı
Uludağ'da kayak sezonu kapandı, pistler bomboş kaldı