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İYİ Parti'den 300 kişi CHP'ye katıldı

İYİ Parti'den 300 kişi CHP'ye katıldı

İYİ Parti Çanakkale'de istifa eden 300 kişi, CHP'nin Çanakkale adayı Muharrem Erkek'e destek olacaklarını açıkladı.

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31 Mart yerel seçimlerine 'hür ve müstakil' girme kararı alan İYİ Parti'de tartışmalar devam ediyor.

Çanakkale'de İYİ Parti'den istifa edenler CHP'nin adayı Muharrem Erkek'e destek açıklaması yaparak "Tabandaki ittifaka ve milletin ittifakına olan inancımızla, Muharrem Erkek'i destekliyoruz" ifadelerine yer verdiler.

Daha önce Çanakkale kurucu İl Başkanı İrfan Dehmen’in istifanın ardından geçtiğimiz hafta İYİ Parti Barbaros Mahallesi Teşkilat Başkanı Nurettin Demirbilek ve beraberindeki yaklaşık 300 kişi istifa etmişti.

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