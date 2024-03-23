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Mansur Yavaş: İmamoğlu ile aramızda rekabet olmaz

Mansur Yavaş: İmamoğlu ile aramızda rekabet olmaz

Türkiye, 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlere odaklandı. Gözler Ankara ve İstanbul'dan gelecek sonuçlara çevrildi. ABB Başkanı Yavaş, Ekrem İmamoğlu ile aralarındaki 'rekabet' sorusuna, "Bizim aramızda rekabet falan olmaz. Görevde olduğum sürece Ankara için son dakikaya kadar çalışmamı yapacağım" dedi.

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31 Mart yerel seçimlere 7 gün kaldı. Seçimlerde gözler büyükşehirlerdeki sonuçlarda olacak. Birçok kentte değişim yaşanacağı öngörülürken 3 büyük şehir İstanbul, Ankara ve İzmir'de kıyasıya bir yarış yaşanıyor.

Aramızda rekabet olamaz

Sözcü TV'de programa katılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, soruları yanıtladı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile aralarında rekabet yaşandığına dair soruları yanıtlayan Yavaş, "Bizim aramızda rekabet falan olmaz. Görevde olduğum sürece Ankara için son dakikaya kadar çalışmamı yapacağım. Tek amacım güzel bir isim bırakmak, Ankara'da" ifadelerini kullandı.

Olası 2028 Cumhurbaşkanı Seçimi için adaylık süreci de sorulan Yavaş, "Şu anda bunu konuşmak mümkün değil. Ben Altılı Masa karar verirse olur demiştim. Seçimlerde cumhurbaşkanlığı yardımcısı sıfatıyla katıldığımız mitinglerde ben sadece 12,5 gün izinli oldum ve o ay maaşımı da almadım" dedi

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