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Bayrampaşa’da 4 katlı binada yangın çıktı, 1 kişi ağır yaralandı

Bayrampaşa’da 4 katlı binada yangın çıktı, 1 kişi ağır yaralandı

Bayrampaşa'da bulunan 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangında içeride mahsur kalan 1 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı. Kurtarılan kişinin ağır yaralandığı öğrenildi.

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Yangın, saat 11.00’da Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Farabi Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın giriş katında bilinmeyen bir nedenle çıktı. Yangının çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangında içeride mahsur kalan bir kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Mahsur kalan vatandaş ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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