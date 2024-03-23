Rusya'dan flaş iddia: Moskova'daki saldırıyı yapan teröristler Ukrayna'ya kaçmaya çalıştı
Rus istihbaratı FSB'den yapılan açıklamada, Moskova'da konser salonundaki terör saldırısına katılanların yakalanmasına ilişkin bilgi verildi. 11 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, "Ukrayna tarafında temasları vardı." denildi.Abone ol
Rus istihbaratı FSB'den yapılan açıklamada, başkent Moskova'daki Crocus City Hall konser salonundaki terör saldırısına katılanların yakalanmasına ilişkin bilgi verildi.
Saldırıya doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, teröristlerin suç ortaklarının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.
Saldırının özenle planlandığı belirtilen açıklamada, saldırganların Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştığına işaret edildi. Açıklamada, "Terör saldırısından sonra suçlular Rusya-Ukrayna sınırını geçmeyi planladı. Ukrayna tarafında temasları vardı." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, terör saldırısıyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.
Ölü sayısı arttı
Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova'daki terör saldırısında 93 kişinin öldüğünü, hayatını kaybedenlerin sayısının daha da artabileceğini bildirdi.