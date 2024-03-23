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Akaryakıt fiyatları yine değişti, bu kez indirim geldi! İşte güncel fiyatlar

Akaryakıt fiyatları yine değişti, bu kez indirim geldi! İşte güncel fiyatlar

Brent petrol piyasasında yaşanan gelişmelerle beraber iç piyasada pompaya bir gün zam bir gün indirim geliyor. Geçtiğimiz günlerde hem benzin hem motorin fiyatları arttı. Dün gece ise motorine gelen indirim pompaya yansıdı.

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Brent petrol fiyatları dolardaki zayıflamayla beraber geri çekilirken güçlü duruşunu hala koruyor. Piyasalarda yaşanan gelişmelere bağlı olarak pompa fiyatları sürekli olarak değişiyor. Motorine gelen indirim dün geceden itibaren pompaya yansıdı. 

Brent ham petrol kontratları cuma günü varil başına 85 dolara düştü. Orta Doğu’da arz endişelerini giderebilecek ateşkes ihtimalinin masada olması fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu. Brent petrol art arda 3 seansta geriledi. 

ABD'nin, Gazze'de acil ve sürekli bir ateşkes çağrısında bulunan BM karar taslağını Cuma günü Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunmaya hazırlandığı yönünde haberler vardı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de perşembe günü Katar'daki barış müzakerelerinin başarılı olabileceğine inandığını söyledi. 

Dolar ABD faizlerinin bir süre daha yüksek kalacağı ve diğer büyük merkez bankalarının faiz indirimlerine başlayacağı beklentileri dolar güçlendirdi.  Petrol dolar baskısı altında kalırken EIA verileri, ABD'de talebin göstergesi olan benzinli ürün arzının üç hafta içinde ilk kez 9 milyon varilin altına düştüğünü gösterdi. Bu da tüketimin zayıfladığına işaret ediyor.

Motorine ne kadar indirim geldi?

Öte yandan döviz kurları ve petrol fiyatlarındaki değişimler yurt içinde pompa fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 21 Mart'ta benzinde 1 lira 34 kuruş, motorinde ise 1 lira 11 kuruş fiyat artışı gerçekleşmişti. Bunlarla beraber 21 Mart’ta otogazda da  45-50 kuruş fiyat artış gerçekleşti.

Her iki ürünün de 43 liranın üzerine çıkmasının ardından bu kez motorine indirim geldi.  Motorin grubunda 1 liralık indirim pompa satış fiyatlarına yansıdı. 

Güncel fiyatlar

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 43.38 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 41.96 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda: 21,60 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 43.47 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 42.03 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda: 21.68 TL

Ankara'da benzin litre fiyatı: 44.23 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı: 42.85 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı: 21.85 TL

İzmir'de benzin litre fiyatı: 44.43 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı: 43.05 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı: 21.90 TL

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