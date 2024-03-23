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İstinat duvarı devrildi: Faciadan dönüldü

İstinat duvarı devrildi: Faciadan dönüldü

Tokat’ta yağan yağışlar, bir sitede bulunan istinat duvarının çökmesine neden oldu. Akşam saatlerinde meydana gelen olayda, çevrede kimsenin bulunmaması muhtemel bir faciayı önledi.

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Şiddetli yağışlar sonucu Mahmutpaşa Mahallesi'nde, Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki Gürsu Sitesi'nde bulunan istinat duvarı yağışların ardından dayanamayarak çöktü. Olay sırasında çevrede kimsenin bulunmaması, muhtemel bir faciayı önledi. Tokat Belediyesi zabıta ekipleri, olayın hemen ardından bölgeye intikal ederek güvenlik önlemlerini aldı. İstinat duvarının çökmesi sonucu herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmaması sevindirdi.

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