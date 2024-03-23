Yeni gemi inşasına yönelik teşvik düzenlemesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, hurdaya ayrılan Türk bayraklı gemilerin yerine yeni gemi inşa edilmesinin teşvikine yönelik düzenlemeyle ilgili, "Bu düzenlemeyle gemi sayısı artacak, gemi yaşı filosu azalacak, gemi inşa sanayisinde istihdam artacak." ifadesini kullandı.

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Bakan Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik değişikliğini değerlendirdi.

Söz konusu düzenlemeyle Türkiye'nin gemi filosunun ortalama yaşını gençleştirmeyi amaçladıklarını belirten Uraloğlu, "Değişiklik, Türk tersanelerindeki gemi inşa sanayisine hem inovasyon hem yatırım anlamında katkı sağlamış olacak. Bu alandaki istihdamın da artırılmasını sağlayacağız. İnanıyorum ki sektöre yönelik adımlarımızla denizcilik sektöründe dünyanın lider ülkelerinden biri olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu, mevcut teşviklerin genişletildiğine dikkati çekerek şu bilgileri verdi:

"Değişikliklerle, hurdaya ayrılacak gemilerin minimum tonajını 5 binden 50 bin grostona, 25 binle sınırlı olan hurda teşvik başvurularını da 50 bin grostona çıkardık. Teşvikten yararlanabilecek gemi tipleri ve hurdaya ayrılacak gemilere ilişkin belgelerin kapsamını genişlettik. Bu düzenlemeyle gemi sayısı artacak, gemi yaşı filosu azalacak, gemi inşa sanayisinde istihdam artacak. Söz konusu değişiklikle teşvik kapsamına alınan gemi sayısı önemli miktarda artmış olacak. Bu durum, sektörde yatırım miktarında da önemli artış sağlayacak."

Uraloğlu, teşvik mekanizmasında da sektör lehine önemli değişiklikler yaptıklarına işaret ederek, "Yönetmelikte yapmış olduğumuz bu değişiklik, Türk tersanelerindeki gemi inşa sanayisine hem inovasyon hem de yatırım anlamında katkı sağlamış olacak. Hatta bu alandaki istihdamın da artırılmasını sağlayacağız. Attığımız her adımı planlarken tüm denizcilik sektörüne sağlayacağı faydayı hesaplıyoruz." ifadesini kullandı.

"Bu desteklerden sektörümüzü yararlanmaya davet ediyoruz"

Değişikliklerle gemi inşası ve hurdaya ayrılma işlemleriyle ilgili önemli kolaylıklar sağladıklarını vurgulayan Uraloğlu, bu anlamda klas kuruluşlarının yanı sıra yeminli mali müşavirlerin de süreçlere dahil edildiğini ve bu sayede işlemlerin daha çeşitli ve esnek bir yapıya kavuştuğunu, teşvik başvuruları ile ödemelerinin etkin ve hızlı gerçekleştirilmesi için bürokratik süreçleri basitleştirdiklerini bildirdi.

Uraloğlu, bir ay ile sınırlı olan başvuru süresini de tüm seneye yaydıklarına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu düzenlemeler, Türk bayraklı ticari filonun yenilenmesine yönelik olmakla birlikte hem çevresel standartlara hem de teknolojik yeniliklere uyum sağlanmasını da hedefliyor. Bu desteklerden sektörümüzü yararlanmaya ve Türk denizciliğine yatırım yapmaya davet ediyoruz."

Söz konusu değişikliklerle Türk denizcilik sektörünün uluslararası rekabet gücünü artırmanın yanı sıra daha sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasına da katkı sağlamış olacaklarını belirten Uraloğlu, şunları ifade etti:

"Dünya ticaretinin yüzde 90'ını üstlenen deniz taşımacılığının dünya ekonomisinin belkemiği olduğunu bilerek hareket ediyoruz. Bu nedenle de Türk deniz filosunun büyümesi için her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye'nin dünya deniz ticaretinden aldığı payı artırmak ve denizciliğin her alanında lider denizci ülkeler arasında hak ettiği yere ulaşması amacıyla gerekli adımları da atmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki sektöre yönelik adımlarımızla Türkiye, denizcilik alanındaki ağırlığını gelecekte daha fazla hissettirecek ve rekabet gücünü yükselterek denizcilik sektöründe dünyanın lider ülkelerinden biri olacaktır."