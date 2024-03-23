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Şanlıurfa'da 13 yaşındaki çocuk sel sularına kapıldı

Şanlıurfa'da 13 yaşındaki çocuk sel sularına kapıldı

Şanlıurfa'da yaşanan sel nedeniyle yükselen dere sularına dereyi geçerken kapılan 13 yaşındaki çocuğu arama çalışmaları devam ediyor.

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Şanıurfa'da önceki gün sabah erken saatlerinde başlayan ve gece yarısına doğru şiddetini artıran yağış, kent merkezi ile kırsal bölgelerde sele neden oldu. Sel suları bir otomobili dereye sürüklerken Siverek-Viranşehir kara yolu ile bazı kırsal mahalleler sular altında kaldı.

Kırsal Yukarı Durmuşlar Mahallesi'nde Cırcıp Deresi'nden karşıya geçerken yükselen suya kapılan 13 yaşındaki Davut Kara'nın bulunması için AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Bölgedeki köylülerin de destek olduğu çalışmalarda, dalgıçlar su altında arama yaparken derenin akış yönüne göre arazi taraması da gerçekleştiriliyor.

Dün Cırcıp Deresi'nden karşıya geçmek istedikleri sırada suyun yükselmesi sonucu mahsur kalan Sadiye Kara (40), Emine Kara (30) ve Yasemin Çalışkan (18) vatandaşlarca kurtarılarak araçlarla Kızıltepe ve Ceylanpınar devlet hastanelerine kaldırılmış, suya kapılan Davut Kara'nın (13) bulunması için çalışma başlatılmıştı.

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