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Geleneksel Kızak Yarışları'nın 3. ayağı Kayseri'de yapıldı

Geleneksel Kızak Yarışları'nın 3. ayağı Kayseri'de yapıldı

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından organize edilen Geleneksel Kızak Yarışları'nın 3. ayağı Kayseri'de gerçekleştirildi.

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Erciyes Kayak Merkezi Hisarcık Kapı'da Kastamonu ve Erzurum kızağı kategorilerinde yapılan yarışlara, 10 ilden 53 sporcu katıldı.

Büyükler, gençler, yıldızlar ve miniklerde mücadele eden sporcular, 100 metrelik pisti geleneksel kızaklarla en kısa sürede tamamlamak için yarıştı.

Kastamonu kızağında erkeklerde Batuhan Şen büyüklerde, Eymen Nafi Çelik gençlerde, Efe Arslan yıldızlarda, Mehmet Eren Bozdoğan da miniklerde birinci oldu.

Kastamonu kızağı kadınlarda Melisa Kocabaş büyüklerde, Gülşah Doğan gençlerde, Elif Nur Aygut da yıldızlarda birincilik kürsüsüne çıktı.

Erzurum kızağında ise Murat Aksakallı büyüklerde, Ahmet Hakan Sayım gençlerde, Ahmet Güler miniklerde birinciliğe ulaştı.

Bu sonuçların ardından Kastamonu kızağında Kastamonu Akademi Spor Kulübü Türkiye şampiyonu olurken, Kastamonu Abana Gençler Birliği Spor Kulübü ikinci, Bingöl Kervansaray Spor Kulübü üçüncü sırada yer aldı.

Erzurum Kızağı'nda ise Uzmanlar Atlı Spor Kulübü birinciliği elde ederken, EM Yenişehir Spor Kulübü ikinci, Kümbet Osmanlı Atlı Spor Kulübü de üçüncü oldu.

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