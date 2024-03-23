Rusya’daki saldırı! Yeni açıklama geldi, can kaybı arttı

Rusya’nın Moskova bölgesindeki konser salonuna gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 115’e yükseldi.Abone ol
Rusya'nın Moskova bölgesine bağlı Krasnogorsk’taki konser salonuna yönelik terör saldırısının bilançosu artıyor.
Rusya Soruşturma Komitesi tarafından yapılan açıklamada, yangının söndürülmesinin ardından başlatılan enkaz kaldırma çalışmalarında daha fazla cansız bedene ulaşıldığı, hayatını kaybedenlerin sayısının 115'e yükseldiği ifade edildi.
Ölüm nedenlerinin "ateşli silah yaralanması" ve "yangından kaynaklanan zehirlenmeler" olduğu kaydedildi.