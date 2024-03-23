BIST 9.112
DOLAR 31,97
EURO 34,60
ALTIN 2.225,80
HABER /  SPOR

Marmaris'te ralli heyecanı devam ediyor

Marmaris'te ralli heyecanı devam ediyor

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 2'nci yarışı "Ege Rallisi Marmaris" sürüyor.

Abone ol

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından ICRYPEX ana sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyonda 84 otomobil ve 168 sporcu yarışıyor.

Bugün 3 etabı, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki kez geçecek olan takımlar, gün boyunca 69 kilometre olan 6 asfalt özel etapta yarışıyor.

65 ralli aracıyla 130 sporcu, bol virajlı ve zorlu etaplarda kıyasıya mücadelesini seyirciler özel alanlardan da takip ediyor.

Yarış, yarın Ula İlçesi Akyaka Mahallesi'nde Kuyucak (8 Kilometre) etabıyla start alıp, Akyaka (powerstage) (20,80 kilometre) etabını geçtikten sonra Sarnıç (14,25 kilometre) parkuruyla tamamlanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yüklendi: Para kulelerinin izahını yapamadılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yüklendi: Para kulelerinin izahını yapamadılar
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde bayraklar yarıya indirildi
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde bayraklar yarıya indirildi
Şanlıurfa'da 13 yaşındaki çocuk sel sularına kapıldı
Şanlıurfa'da 13 yaşındaki çocuk sel sularına kapıldı
Geleneksel Kızak Yarışları'nın 3. ayağı Kayseri'de yapıldı
Geleneksel Kızak Yarışları'nın 3. ayağı Kayseri'de yapıldı
Ramazan'da tüketicilere "merdiven altı ürün" uyarısı!
Ramazan'da tüketicilere "merdiven altı ürün" uyarısı!
Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalandı!
Adana'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 kişi yakalandı!
Kayakseverler Erciyes'te "taze karın" keyfini çıkarıyor!
Kayakseverler Erciyes'te "taze karın" keyfini çıkarıyor!
Yeni gemi inşasına yönelik teşvik düzenlemesi
Yeni gemi inşasına yönelik teşvik düzenlemesi
Malatya'da kayısı ağaçları çiçek açtı! Zirai don uyarısı!
Malatya'da kayısı ağaçları çiçek açtı! Zirai don uyarısı!
Beton mikseri devrildi, sürücüsü yaralandı!
Beton mikseri devrildi, sürücüsü yaralandı!