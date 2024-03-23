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Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü sahasında Yukatel Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

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Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenman, milli oyunculardan yoksun gerçekleştirildi.

Isınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başlayan idman, pas çalışmalarının ardından yapılan dayanıklılık koşularıyla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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