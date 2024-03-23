Hakkari Yüksekova sular altında

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 6 gün önce başlayan sağanak yağışlar nedeniyle ilçenin birçok noktasında evler sular altında kaldı.

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Hakkari ve ilçelerinde 6 gün önce başlayan yoğun yağışlar sonrası bölgede birçok noktada sel felaketi yaşanırken çok sayıda ev sular altında kaldı. İlçenin Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşanan sağanak yağışlar ve eriyen karlar nedeniyle evler tamamen sular altında kaldı.

“Günlerdir sularla mücadele ediyoruz”

Evlerinde mağdur olduklarını belirten mahalle sakini Selim Salar, “Kaç gündür yoğun yağış. Her sene olduğu gibi bu sende de mahalle sular altında kaldı. Günlerdir devam yağışlar nedeniyle mahallemizdeki tüm evler su içinde kalarak zor günler geçiyoruz. Günlerdir sularla mücadele ediyoruz” dedi.

“Evlerimiz sular içinde”

Yetkililerin mahalleye acil el atmasını isteyen Nayif Salar, “Her sene aynı durumu yaşıyoruz. Bu sene de aynı durumu yaşıyoruz. Yağışlar nedeniyle evlerimiz sular altında kalmış durumda. Çocuklarımız evde mahsur kalmışlar” ifadelerini kullandı.