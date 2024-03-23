BIST 9.112
DOLAR 31,97
EURO 34,60
ALTIN 2.225,80
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Bingöl'de 45 kilo esrar ele geçirildi

Bingöl'de 45 kilo esrar ele geçirildi

Bingöl'de İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce düzenlenen operasyonda 45 kilo toz esrar maddesi ele geçirdi.

Abone ol

Bingöl Valiliğinden yapılan açıklamada, "Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şube Müdürlüğü unsurlarınca, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Genç ilçesi kırsalında icra edilen faaliyette 45 kilogram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Bingöl İl Jandarma Komutanlığının uyuşturucu madde ile mücadelesi halkımızın desteği ile devam edecektir" denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Rusya’daki saldırı! Yeni açıklama geldi, can kaybı arttı
Rusya’daki saldırı! Yeni açıklama geldi, can kaybı arttı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Konyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Konyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Antalya'da sahildeki yoğunluk yazı aratmadı
Antalya'da sahildeki yoğunluk yazı aratmadı
NATO ve AB, Rusya'daki terör saldırısını kınadı
NATO ve AB, Rusya'daki terör saldırısını kınadı
Marmaris'te ralli heyecanı devam ediyor
Marmaris'te ralli heyecanı devam ediyor
Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor
Fenerbahçe'de Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yüklendi: Para kulelerinin izahını yapamadılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye yüklendi: Para kulelerinin izahını yapamadılar
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde bayraklar yarıya indirildi
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliğinde bayraklar yarıya indirildi
Şanlıurfa'da 13 yaşındaki çocuk sel sularına kapıldı
Şanlıurfa'da 13 yaşındaki çocuk sel sularına kapıldı
Geleneksel Kızak Yarışları'nın 3. ayağı Kayseri'de yapıldı
Geleneksel Kızak Yarışları'nın 3. ayağı Kayseri'de yapıldı
Ramazan'da tüketicilere "merdiven altı ürün" uyarısı!
Ramazan'da tüketicilere "merdiven altı ürün" uyarısı!