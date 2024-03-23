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Konyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Konyaspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Çarşamba günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

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Teknik direktör Fahrudin Ömerovic yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmasıyla başladı. İdman, turnuva maçları ile tamamlandı.

Milli takımlarda bulunan Deniz Ertaş, Sokol Cikalleshi, Alexandru Cicaldau ve Teenage Hadebe antrenmanda yer almadı.

Yeşil-beyazlılar, hazırlıklarını 25 Mart Pazartesi günü sürdürecek.

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