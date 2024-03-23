Öldürülen gencin Kazakistanlı katili yakalandı

Mersin'de iş çıkışı aracına aldığı şahıs tarafından öldürülen gencin katili, Akkuyu Nükleer Santral inşaatında çalışan Kazakistan uyruklu bir kişi çıkarken, şüpheli jandarma ekipleri tarafından yakalanarak adliyeye sevk edildi.

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Olay, önceki gün Gülnar ilçesi Büyükeceli Mahallesi Mersin-Antalya D-400 karayolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki otomobilin şoför koltuğunda bir şahsın hareketsiz halde yattığını gören vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, şoför koltuğundaki kişinin Metin Sürer olduğunu ve boğazının kesilerek öldürüldüğünü belirledi. Bunun üzerine çalışma yapan jandarma ekipleri şüphelinin Kazakistan uyruklu Saken M. olduğunu tespit etti. Bölgedeki ekipleri arttırarak çalışmasını sürdüren jandarma, cinayet şüphelisinin yakın bir noktada olduğunu belirleyerek yakaladı.