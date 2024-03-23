Otomobil belediye otobüsüne çarptı, sürücü yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde önünde seyir halinde olan belediye otobüsüne çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı, otomobil ise hurdaya döndü.

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Kaza, İzmit Baki Komşuoğlu Bulvarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.D. idaresindeki 34 AE 1015 Opel marka otomobil, önünde seyreden Ç.A. yönetimindeki belediyeye ait 41 AIG 506 plakalı otobüse arkadan çarptı. Kazada otomobil sürücüsü E.D. yaralanırken otobüste sadece bir yolcu olduğu öğrenildi.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sebebiyle otomobil hurdaya dönerken, belediye otobüsünde de hasar meydana geldi. Kaza sebebiyle trafik yoğunluğu oluşurken polis kazayla ilgili inceleme başlattı.