Serasının çatısını tamir ederken düştü, hayatını kaybetti!

Antalya’nın Alanya ilçesinde serasının çatısını tamir ederken dengesini kaybederek yere düşen adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Olay, Kestel Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tamirat işlemi için seranın çatısına çıkan Eyüp Zavlak (60) dengesini kaybetmesi sonucu beton zemine düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan Zavlak, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.