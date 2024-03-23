BIST 9.112
DOLAR 31,97
EURO 34,60
ALTIN 2.225,80
HABER /  GÜNCEL

Marmarisliler baharın keyfini çıkarıyor

Marmarisliler baharın keyfini çıkarıyor

Muğla’nın Marmaris ilçesinde hava sıcaklığının 20 derece civarında olması ile vatandaşlar sahillere akın etti. Yürüyüş yapanların yanı sıra, sezona hazırlanan turizmciler de yeni sezondan umutlu olduklarını belirttiler.

Abone ol

Marmaris’te bahar mevsimi ile özellikle sahillerde doluluk ve canlılık yaşanıyor. Hafta sonu güzel havayı değerlendiren vatandaşlar, sahilde yürüyüş yapıyor, güneşin keyfini çıkartıyorlar. Yazın en eğlenceli aktivitelerinden olan su sporları da hazırlıklarını yapmaya devam ederken su sporları merkezi işletmecisi Cüneyt Aslan; "Önümüzdeki haftadan itibaren sezonun yoğunluğu başlayacak bizde hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Umarız güzel bir sezon olur, yeni sezondan umutluyuz’’ dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Hindistan'da mahkeme, Medrese Eğitim Yasası'nı iptal etti
Hindistan'da mahkeme, Medrese Eğitim Yasası'nı iptal etti
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü: "Terör saldırısıyla ilgili istihbarat, Rusya'ya iletilmişti"
ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü: "Terör saldırısıyla ilgili istihbarat, Rusya'ya iletilmişti"
Öldürülen gencin Kazakistanlı katili yakalandı
Öldürülen gencin Kazakistanlı katili yakalandı
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı uyardı: Su fakiri olabiliriz!
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı uyardı: Su fakiri olabiliriz!
Okey oynarken kadın tarafından darp edildi
Okey oynarken kadın tarafından darp edildi
Otomobil belediye otobüsüne çarptı, sürücü yaralandı
Otomobil belediye otobüsüne çarptı, sürücü yaralandı
Serasının çatısını tamir ederken düştü, hayatını kaybetti!
Serasının çatısını tamir ederken düştü, hayatını kaybetti!
İstanbul Bilim Olimpiyatları kapsamında "Fizik Deney Yarışması" düzenlendi
İstanbul Bilim Olimpiyatları kapsamında "Fizik Deney Yarışması" düzenlendi
Terör saldırısı sonrası Putin duyurdu: Ulusal yas ilan edildi
Terör saldırısı sonrası Putin duyurdu: Ulusal yas ilan edildi
Hakkari Yüksekova sular altında
Hakkari Yüksekova sular altında
Altında yeni moda "ajda" model bilezikler
Altında yeni moda "ajda" model bilezikler