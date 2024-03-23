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Erzurum’da mart sonunda lapa lapa kar yağdı

Erzurum’da mart sonunda lapa lapa kar yağdı

Erzurum’da Mart ayının son haftasına girilirken lapa lapa yağan kar kenti beyaza bürüdü.

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Erzurum’da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı hayatı olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor. Araç ve yaya trafiğinin güçlükle sağlanabildiği kent merkezinde kış adeta geri geldi. Erzurum’da kar yağışının Mart, Nisan aylarında beklenen bir durum olduğunu belirten vatandaşlar, “Erzurum’da Mart ayı genelde kar yağışlı olur. Çok da şaşırmadık. Erzurum için normal bir durum” diye konuştu.

Kar yağışı ile birlikte bir çok mahallede ulaşım sorunu yaşanırken karla mücadele ekipleri yolları ulaşıma açık tutmak için seferber oldu.

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