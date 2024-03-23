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Çarpışan otomobiller hurdaya döndü, sürücülerin burnu bile kanamadı

Çarpışan otomobiller hurdaya döndü, sürücülerin burnu bile kanamadı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu araçlar hurdaya dönerken sürücüler kazayı burunları bile kanamadan atlattı.

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Kaza, Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Güney Yanyol'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.Ş idaresindeki 34 BPC 886 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 06 DTG 226 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlar hurdaya dönerken kimsenin burnu bile kanamadı.

Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine polis ve tedbiren sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücüler hastaneye gitmeyi kabul etmezken, araçların yoldan kaldırıldı. Polis kazaya ilgili inceleme başlattı.

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