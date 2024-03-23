Helikopter ambulans genç hasta için havalandı

Nazilli Devlet Hastanesi acil servisine bilinç kaybı, kusma, baş ağrısı ve uyku hali şikayetleriyle getirilen 27 yaşındaki J.M., ambulans helikopterle İzmir Şehir Hastanesi'ne nakledildi.

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Aydın’ın Nazilli ilçesinde bilinç kaybı şikayetiyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne gelen 27 yaşındaki J.M., beyin kanaması teşhisiyle acil ameliyata alındı. Başarılı geçen ameliyatın ardından genç hastanın ileri tanı ve tedavisi için Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ambulans ucak talep edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen ambulans uçak ile J.M., İzmir Şehir Hastanesine sevk edildi.



Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada "Hastadan beyin tomografisi istenmesi üzerine intraparankimal kanama tanısıyla acil ameliyata alınan hastamız, başarılı bir ameliyat sonrasında ileri tanı ve tedavi amaçlı bir başka hastaneye sevk edilmesine karar verilmesi neticesinde, İl Sağlık Müdürlüğümüz Koordinasyonunda İl Ambulans Servisi Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezince helikopter ambulans talep edildi. Sağlık Bakanlığımızca Müdürlüğümüze helikopter ambulans tahsisi yapılarak, hastamızın hava yoluyla İzmir Şehir Hastanesine sevki sağlandı. Hastamıza acil şifalar dileriz" ifadeleri yer aldı.