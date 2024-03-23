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Sergül Keskin: Kağızman'da kooperatif kuracağız

Kars Kağızman'ın CHP'li kadın belediye başkan adayı Sergül Keskin, Kağızman'da kooperatif kuracaklarını açıkladı.

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Kars'ın Kağızman ilçesinde CHP'den belediye başkan adayı olan Sergül Keskin, Kağızman için en önem verdiği projelerden birini açıkladı. 

Seçilmesi halinde Kağızman'ın ilk kadın belediye başkanı olacak olan Keskin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kağızman'da kuracakları kooperatifle Kağızman'ın ürettiği tüm ürünlerin değerinde satılmasını sağlayacaklarını belirtti.

İşte Keskin'in açıklaması: "Kağızman için en önem verdiğim projelerden birisi üretimin desteklenmesi ve ürünlerimizin değerine satılması. Bunu sağlamak için Kooperetif kuracağız ve kağızmanlı ın ürettiği tüm ürünlerin pazarlanmasına destek sağlayacağım. İşimiz Gücümüz Kağızman!"

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