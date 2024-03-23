Moskova'da konser salonuna terör saldırısında ölü sayısı yükseldi

Rusya Soruşturma Komitesi, Moskova’daki terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 133’e çıktığını bildirdi.

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Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, dün terör saldırısının gerçekleştirildiği Moskova’daki "Crocus City Hall" adlı konser salonundaki çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Ekiplerin enkaz çalışmalarında daha fazla cesede ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Konser salonuna düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısı 133'e yükseldi. Arama çalışmaları devam ediyor." bilgisi verildi.

Kremlin basın servisinden yapılan açıklamada, Bortnikov'un, Putin'e, Crocus City Hall konser salonundaki terör saldırısına ilişkin rapor verdiği belirtildi.

24 Mart için ülke genelinde yas ilan edildi

Putin konuşmasına başlarken terör saldırında hayatını kaybedenlerin ailelerine baş sağlığı dileklerinde bulundu ve acil durum ekiplerine çabaları için teşekkür etti.

Ülke genelinde güvenlik önlemlerinin artırılacağını söyleyen Putin, 24 Mart gününde ülke genelinde yas ilan etti.

Saldırganların Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalışırken yakalandığı kaydedildi. Putin, olaya karışan saldırganların tamamını yakalandığını ve tutuklandığını söyledi.

''Rusya'ya, halkımıza yönelik bu saldırıyı hazırlayan, teröristlerin arkasında duran herkesi tespit edip cezalandıracağız" diyen Rus lider, saldırı emrini verenlerin bulunacağı ve cezalandırılacağını vurgulandı. "Düşmanlarımız bizi bölmeyi başaramayacak" ifadelerini kullanan Putin, ülke genelinde güvenlik önlemlerinin artırılacağını söyledi. 24 Mart gününde de ülke genelinde yas ilan etti.

11 kişi gözaltında

Açıklamada, "Bortnikov, Crocus City Hall'deki terör saldırısına doğrudan karışan 4 teröristin de aralarında bulunduğu 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi." ifadesi kullanıldı.

Ayrıca açıklamada, Bortnikov'un, terör saldırısını gerçekleştirenlerin suç ortaklarını belirleme çalışmaları hakkında da Putin'e bilgi verdiği kaydedildi.

Rusya: Moskova'daki saldırıyı yapan teröristler Ukrayna'ya kaçmaya çalıştı

Rus istihbaratı FSB'den yapılan açıklamada, başkent Moskova'daki Crocus City Hall konser salonundaki terör saldırısına katılanların yakalanmasına ilişkin bilgi verildi.

Saldırıya doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, teröristlerin suç ortaklarının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.

Saldırının özenle planlandığı belirtilen açıklamada, saldırganların Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştığına işaret edildi. Açıklamada, "Terör saldırısından sonra suçlular Rusya-Ukrayna sınırını geçmeyi planladı. Ukrayna tarafında temasları vardı." ifadelerine yer verildi.