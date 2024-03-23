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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rus lider Putin'e terör saldırısı nedeniyle taziyelerini iletti..

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moskova'da gerçekleştirilen terör saldırısı nedeniyle Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü.

Putin'e taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, terörle mücadelede Rusya ile iş birliğine hazırız vurgusunda bulundu.

İletişim Başkanlığı'ndan görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Rusya halkına başsağlığı ve sabır diledi

Görüşmede Moskova’da gerçekleşen terör saldırısı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayın Putin’e duyduğu derin üzüntüyü ve taziye dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, masum insanları alçakça hedef alan menfur terör saldırısını en sert biçimde lanetledi ve Rusya halkına başsağlığı ve sabır dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, saldırının bölgedeki krizlere bir an önce barışçıl şekilde son verilmesi ihtiyacını ortaya koyduğunu, Türkiye’nin terörün her türlüsü ile ayrımsız mücadele anlayışı içinde Rusya ile terörle mücadele alanında iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirtti.

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