Beşiktaş'ta taraftarları sevindirecek Ghezzal gelişmesi

Beşiktaş'ta Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal için ilgi çeken bir gelişme yaşandı Siyah-beyazlı takım, Ghezzal'ın sözleşmesinde yer alan şarta bağlı kontrat uzatma maddesini kaldırdı.

Abone ol

Beşiktaş'ta sözleşmesinde oynadığı maça bağlı uzama maddesi bulunan Rachid Ghezzal ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş ve Rachid Ghezzal arasındaki sözleşmede bir değişiklik yapıldı.

OPSİYON KALDIRILDI

Habere göre; sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Cezayirli oyuncunun sözleşmesindeki "belirli bir maç oynarsa sözleşme otomatik olarak uzar" maddesi kaldırıldı.

31 yaşındaki Rachid Ghezzal'ın sözleşmesinde "20 resmi maça çıkarsa sözleşmesi uzar" maddesi bulunuyordu. Bu maddenin sözleşmeden çıkarılmasıyla birlikte Ghezzal'ın sözleşmesinin otomatik olarak uzama ihtimali kalmadı.

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 25 resmi maça çıkan Rachid Ghezzal, bu maçlarda 1 gol 4 asistlik performans gösterdi.