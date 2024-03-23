Gezici anket sonuçlarını paylaştı! Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu?

31 Mart seçimlerine artık günler kaldı. Muhalif kimliğiyle tanınan Gezici Araştırma'nın İstanbul anketinin sonuçları belli oldu. Ankete göre AK Parti'nin İBB adayı Murat Kurum yarışı önde bitiriyor.

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Gezici Araştırma Merkezi tarafından, İstanbul genelinde yapılan anket çalışmasının sonuçları açıklandı. 5868 katılımcıyla yüz yüze görüşme metodu ile yapılan araştırmanın hata payı +- 2,5 puan olarak açıklandı.

Ankete göre Murat Kurum önde!

Katılımcılara, ''31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi parti adayına oy vermeyi düşünüyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

Sonuçlara göre Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu karşısında zafere uzanıyor.

Seçim yasakları kapsamında parti ve aday isimleri kapatılmıştır.

İşte sonuçlar;

Birinci aday: Yüzde 42,3

İkinci aday: Yüzde 41, 6

Üçüncü aday: 5,9

Dördüncü aday: 4,3

Beşinci aday: 2,5

Murat Gezici "iddialıyım" demişti

Gezici Araştırma'nın patronu Murat Gezici, daha önceki anketi tv100 canlı yayınında açıklamış, "İddialıyım fark yüzde 1,8'lere çıkacak" demişti.

İmamoğlu çevresinden tehdit edilmişti

Murat Kurum'un geriden gelerek Ekrem İmamoğlu'nun önüne geçtiğini söyleyen Gezici, bu tespiti yüzünden İmamoğlu'nun etrafından baskı ve tehdit aldığını açıklamıştı.