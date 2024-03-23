BIST 9.112
DOLAR 31,97
EURO 34,60
ALTIN 2.225,80
HABER /  POLİTİKA

Erdoğan'dan şehit polis Furkan Bor'un ailesine başsağlığı mesajı

Erdoğan'dan şehit polis Furkan Bor'un ailesine başsağlığı mesajı

Erdoğan'dan şehit polis Furkan Bor'un ailesine başsağlığı mesajı

Abone ol

Erdoğan, Şişli'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Furkan Bor'un ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.

İSTANBUL'DAN ACI HABER GELMİŞTİ

İstanbul Şişli'de dün akşam yunus ekibinin virajı alamaması üzerine meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 polis memuru, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastanede tedavi altına alınmıştı.

Yaralı polislerden Furkan Bor, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÖNCEKİ HABERLER
Moskova'da konser salonuna terör saldırısında ölü sayısı yükseldi
Moskova'da konser salonuna terör saldırısında ölü sayısı yükseldi
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Moskova saldırısı! Saldırganlardan birinin sorgu videosu paylaşıldı
Moskova saldırısı! Saldırganlardan birinin sorgu videosu paylaşıldı
Tatvan’da kar yağışından dolayı köy yolları kapandı
Tatvan’da kar yağışından dolayı köy yolları kapandı
Türkiye ve Pakistan’ın ticari ilişkisi bu buluşmada konuşuldu
Türkiye ve Pakistan’ın ticari ilişkisi bu buluşmada konuşuldu
Bursa cezaevinde izine çıktı, ablasını rehin aldı
Bursa cezaevinde izine çıktı, ablasını rehin aldı
Bingöl - Diyarbakır kara yolu tır trafiğine kapatıldı
Bingöl - Diyarbakır kara yolu tır trafiğine kapatıldı
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kütahya'da esnafı ziyaret etti
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kütahya'da esnafı ziyaret etti
Helikopter ambulans genç hasta için havalandı
Helikopter ambulans genç hasta için havalandı
Kitap arasına gizlenmiş 46 adet 200'lük sahte banknot ele geçirildi
Kitap arasına gizlenmiş 46 adet 200'lük sahte banknot ele geçirildi
Sergül Keskin: Kağızman'da kooperatif kuracağız
Sergül Keskin: Kağızman'da kooperatif kuracağız