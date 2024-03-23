Erdoğan'dan şehit polis Furkan Bor'un ailesine başsağlığı mesajı

Erdoğan'dan şehit polis Furkan Bor'un ailesine başsağlığı mesajıAbone ol
Erdoğan, Şişli'de meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Furkan Bor'un ailesine mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.
İSTANBUL'DAN ACI HABER GELMİŞTİ
İstanbul Şişli'de dün akşam yunus ekibinin virajı alamaması üzerine meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 polis memuru, olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastanede tedavi altına alınmıştı.
Yaralı polislerden Furkan Bor, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.