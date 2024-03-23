Türk Hava Kuvvetleri Akdeniz'de eğitim uçuşu yaptı

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Akdeniz'de muharip ve destek uçaklarının eğitim uçuşunun gerçekleştirildiğini duyurdu.Abone ol
Türkiye hava araçları alanında kaydettiği ilerlemelerle dikkat çekmeye devam ediyor.
Son olarak Türk savaş uçakları Akdeniz'de eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Mili Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip ve destek uçaklarıyla Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda eğitim uçuşuna dair görüntüler paylaştı.
21 Mart 2024 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/fKyCI4AP6Z— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 23, 2024
Akdeniz'in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu gerçekleşti
Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"21 Mart 2024 tarihinde Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı çeşitli üslerden havalanan muharip ve destek uçaklarımızın katılımıyla Kıbrıs adasının güneyinde, Akdeniz’in uluslararası hava sahasında eğitim uçuşu icra edildi."