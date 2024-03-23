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MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde araç kazasında yaralanan Tankçı Sözleşmeli Er Abdulkadir Akıncı'nın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu bildirdi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'deki Bahar Kalkanı Harekat Bölgesinde bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı.

BİR ASKER ŞEHİT OLDU

Bakanlıktan yapılan açıklamada,

"Bahar Kalkanı Harekât bölgesinde araç kazası nedeniyle yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız Tnk. Söz. Er Abdulkadir AKINCI, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 23 Mart 2024 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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