Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 yıllık fetret devrine son vereceğiz

'Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İstanbul şu anda hizmete aç. Bunu yakalamak için 5 yılı kaybettik ama biz bir 5 yıl daha bekleyemeyiz" dedi.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'ndeki iftar programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "5 yıllık fetret devrine son vereceğiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Rabbim tutuğunuz oruçları katında kabul eylesin. Suriye'de Irakta Sudan'da ve Gazze'de vuku bulan hadiseler mübarek günlerin sevincini idrak etmemize mani oluyor, İsrail 168 gündür Gazzeli kardeşlerimizi alçakça katlediyor. Savaşta bile dokunulmaması gereken hastaneler ibadethanelerin hedef alındığını görüyoruz. Uluslararası kurumlar bu barbarlığı sadece seyrediyor. Türkiye olarak Gazzeli mazlumlara yardım etmeye çalışıyoruz.

"Bunların arkasında hangi lobilerin olduğunun farkındayız"

Sırf eleştirmek için AK Parti'ye Cumhur İttifakı'na vurmak için ithamlar bulunanları rabbimize havale ediyoruz. Mevla bizim yardımlarımızı biliyor. Zulme ve işgalcilere direnen Filistinli kardeşlerimize terörist iftirası atanları zaten dikkate almıyoruz. ABD ziyaretimde ABD'li tipler bana sordular, 'Siz Filistin'e nasıl bakıyorsunuz. Siz Filistindeki bu kişilere nasıl bakıyorsunuz' dediler. Sizin baktığınızın tam tersi bakıyoruz demiştim. Bu işin arkasına nelerin olduğu açıkça ortada. Suriye'de olduğu gibi burada da zalimin karşısında esas duruşa geçmişlerdir. Biz bunların arkasında hangi lobilerin olduğunun farkındayız. Bu zamana kadar boyun eğmedik, bundan sonra da eğmeyeceğiz.

Ramazan ayında insani yardımlarımızı daha da artırmış bulunuyoruz. Dualarımız Filistinli kardeşlerimizi unutmuyoruz. Bölgemizde patlak veren her kriz her alanda güçlü olmamız gerektiğine işaret etmektedir. Ne zaman güçlü olduysak mazlum ve mağdurlara cesaret aşıladık. Ne zaman zayıf düşüp kan kaybettiysek beka tehdidiyle karşı karşıya kaldık. Ekonomik siyasi ve sosyal krizleri hepimiz hatırlıyoruz.

"Türkiye'yi içine düştüğü kriz girdabından biz kurtardık"

Başımıza gelen her hadisenin ülkemize ağır faturaları oldu. Ülkemiz uzun yıllar boyunca kriz sarmalından çıkamamıştır. Türkiye'yi içine düştüğü kriz girdabından biz kurtardık. Zaman zaman kasislerle karşılaşsak da hedeflerimize sabırla emin adımlarla ilerliyoruz. Bizim için zorlu geçen 2023'e dair açıklanan her veri doğru yolda olduğumuzu gösteriyor. Deprem sebebiyle 104 milyar dolarlık ilave yükle karşılaşmış olsak da ekonomimiz büyümesini sürdürdü. Kişi başına milli gelirimiz ilk kez 13 bin doları aştı. Bunu ekonomiyi konuşanlar söylemiyorlar. İşsizlik oranı son 10 yılın en düşük seviyesini gördü. Şubatta 21,1 milyar dolarla en yüksek ihracat rakamına ulaştık. Türkiye'nin sağlık turizminden aldığı pay günden güne artıyor.

"Fırsatçılara göz açtırmamakta kararlıyız"

Bu sene mal ve hizmet ihracatında hedefimiz 175 milyar dolar, turizmde hedefimiz 60 milyar dolardır. Enflasyona ilave olarak biz tamahkarlıkla mücadele ediyoruz. Milletimizin aşına kan doğramaya çalışan fırsatçılara göz açtırmamakta kararlıyız. Aldığımız tedbirler ve ekonomi programı etkisiyle yılın ikinci döneminde enflasyonun düşüşüne şahit olacağız. 14-28 seçimleri öncesi milleti panikletmek için her yolu denediler. biz ekibimize güveniyoruz. Sağlam duruşumuzu ortaya koyduk. Seçim ekonomisi uygulamadık. Biz sadece günü kurtarmanın değil Türk ekonomisi için en doğrusunu yapma çabasındayız. İnşallah bundan sonra da yolumuza böyle devam edeceğiz.

5 yılı daha bekleyemeyiz

Ankara'da Murat kardeşimin görevinde yaptığı millet bahçesinde mitingimizi yaptık. Katılım 200 bin civarındaydı. İstanbul aç. İstanbul şu anda hizmete aç. Bunu yakalamak için 5 yılı kaybettik ama biz bir 5 yıl daha bekleyemeyiz. Bu kardeşiniz İstanbul'da görevi CHP'den almıştı. O zamanlar çöp çamur çukurdu. Buralarda işkembeciler vardı. Haliç ise zaten kokudan geçilmiyordu. Ben Kasımpaşa'da büyümüş İstanbul çocuğu olarak buraların durumunu çok iyi bilirim. Buradan çıkardığımız pislikleri Alibeyköy'deki taş ocağına aktardık. Bunu bugünün gençleri bilmez. Yaklaşık 600 bin metrekarelik taş ocağını güllük gülistanlık hale getirdik. Şimdi orada parkların olduğu bir yer var. Temizlenmiş suyu tekrar Haliç'e aktardık. Şu an kokmuyorsa bizim sayemizdedir. Şu anki mevcut başkan temelsiz temel atma törenine gitti. Bunlar bu işten anlamaz. Soruyorum kaç metro yaptın. Hiçbir şey yok.

Sancaktepe'de metronun açılan kuyusunu dolduruyor. Bunlar da aşk yok heyecan yok coşku yok. Bizde ise ülkeyi kalkındırmak var. Biz İstanbul'a aşığız aşık. Biz Ankara, İzmir'i de İzmirli kardeşlerimden istedik Türkiye'ye yeni bir heyecan getirmek istiyoruz. Tüm sağlık personellerimize teşekkürlerimi iletiyorum. İstanbul'u Muradına kavuşturarak belediyecilik hizmetinde İstanbul'u zirveye taşıyacağız.