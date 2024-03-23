BIST 9.112
DOLAR 31,97
EURO 34,60
ALTIN 2.225,80
HABER /  DÜNYA

ABD askerleri, PKK paçavralarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı

ABD askerleri, PKK paçavralarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı

ABD askerleri, Suriye'nin Haseke ve Halep illerinde terör örgütü PKK'yı simgeleyen bez parçalarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı.

Abone ol

Örgüte yakın sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlara göre ABD askerleri, Halep'in Aynularab ilçesi ile Haseke'nin Derik ilçesinde düzenlenen nevruz etkinliklerinde yer aldı.

PKK'YI SİMGELEYEN BEZ PARÇALARINI AÇTILAR

PKK/YPG yandaşları, her iki ilçede düzenlenen etkinlikte elebaşı Abdullah Öcalan'ın posteri ile terör örgütü PKK'yı simgeleyen yıldızlı, sarı, yeşil ve kırmızı renkli bez parçalarını açtı.

Sosyal medya hesaplarında yayımlanan videoda Derik'teki etkinlikte ABD’li kadın askerin PKK/YPG'nin kullandığı renklerde yaka süsleri taktığı görülüyor.

ABD
ÖNCEKİ HABERLER
Biden imzaladı! Federal hükümetin kapanması engellendi
Biden imzaladı! Federal hükümetin kapanması engellendi
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
Sağlık Bakanı Koca: En büyük kapasiteli şehir hastanesi Sancaktepe'de yapıldı
Sağlık Bakanı Koca: En büyük kapasiteli şehir hastanesi Sancaktepe'de yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 yıllık fetret devrine son vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 yıllık fetret devrine son vereceğiz
ABD'den Rusya'daki terör saldırısına kınama mesajı
ABD'den Rusya'daki terör saldırısına kınama mesajı
Beşiktaş'ta taraftarları sevindirecek Ghezzal gelişmesi
Beşiktaş'ta taraftarları sevindirecek Ghezzal gelişmesi
MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
Türk Hava Kuvvetleri Akdeniz'de eğitim uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetleri Akdeniz'de eğitim uçuşu yaptı
Gezici anket sonuçlarını paylaştı! Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu?
Gezici anket sonuçlarını paylaştı! Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu?
Erdoğan'dan şehit polis Furkan Bor'un ailesine başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan şehit polis Furkan Bor'un ailesine başsağlığı mesajı
Moskova'da konser salonuna terör saldırısında ölü sayısı yükseldi
Moskova'da konser salonuna terör saldırısında ölü sayısı yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü