BIST 9.112
DOLAR 31,97
EURO 34,60
ALTIN 2.225,80
HABER /  GÜNCEL

İspanya'da Telegram'ın kullanımı askıya alındı

İspanya'da Telegram'ın kullanımı askıya alındı

İspanya Ulusal Mahkemesi, telif haklarıyla korunan görsel ve işitsel içerikleri izinsiz kullandığı iddiasıyla sosyal medyada anlık mesajlaşma uygulaması Telegram'ın kullanımının askıya alınmasına hükmetti.

Abone ol

İspanya Ulusal Mahkeme Hakimi Santiago Pedraz, Mediaset, Atresmedia ve Movistar Plus adlı televizyon şirketlerinin yaptığı suçlamayı değerlendirdi.

Telif haklarıyla ilgili eksiklikleri kabul eden Hakim Pedraz, İspanya'da faaliyet gösteren Vodafone, Orange, Digi, Movistar, MasMovil ve diğer telefon operatörlerine en kısa sürede Telegram uygulamalarının kullanımını askıya alması talimatını verdi.

Hakim Pedraz, suçlamalara ilişkin soruşturmanın devam etmesine rağmen, "iş birliği yapmamak ve belirli teknik verilerin raporlanmasına olanak sağlamamak" ile suçladığı Telegram'ın kullanımının durdurulmasına ilişkin ihtiyati tedbir kararı alarak, bunu "gerekli, uygun ve orantılı" olarak değerlendirdi.

TELEGRAM'IN KISA SÜREDE KAPATILMASI BEKLENİYOR
Haberin yazıldığı an itibarıyla İspanya'da Telegram uygulamasının kullanımı devam etse de, kısa sürede kapatılması bekleniyor.

Diğer yandan Ulusal Mahkeme Hakimi Pedraz'ın aldığı karara bazı kesimlerden eleştiriler geldi.

Tüketiciler Derneği Facua, "orantısız" olarak değerlendirdiği kararın milyonlarca kullanıcıya içerik yayan şirket, kuruluş, kamu ve özel kuruluşlar açısından büyük zararı olacağını savundu.

İspanya'da muhalefetteki sol görüşlü Podemos Partisinin lideri İone Belarra da, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgürlükleri tehdit eden, haksız, sansürcü ve tamamen orantısız bir tedbir." ifadesini kullandı.

Kurucuları Rus iş insanları Nikolai ve Pavel Durov kardeşler olan Telegram, Whatsapp'a alternatif olarak ortaya atılarak, 2013 yılından bu yana faaliyet gösteriyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Bayraktar TB3'ün ikinci prototipi havalandı: İlk uçuş başarılı
Bayraktar TB3'ün ikinci prototipi havalandı: İlk uçuş başarılı
Pandora’dan sevgi mesajı!
Pandora’dan sevgi mesajı!
ABD askerleri, PKK paçavralarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı
ABD askerleri, PKK paçavralarının açıldığı nevruz etkinliklerine katıldı
Biden imzaladı! Federal hükümetin kapanması engellendi
Biden imzaladı! Federal hükümetin kapanması engellendi
Sağlık Bakanı Koca: En büyük kapasiteli şehir hastanesi Sancaktepe'de yapıldı
Sağlık Bakanı Koca: En büyük kapasiteli şehir hastanesi Sancaktepe'de yapıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 yıllık fetret devrine son vereceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 yıllık fetret devrine son vereceğiz
ABD'den Rusya'daki terör saldırısına kınama mesajı
ABD'den Rusya'daki terör saldırısına kınama mesajı
Beşiktaş'ta taraftarları sevindirecek Ghezzal gelişmesi
Beşiktaş'ta taraftarları sevindirecek Ghezzal gelişmesi
MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
MSB acı haberi duyurdu: Bir askerimiz şehit oldu
Türk Hava Kuvvetleri Akdeniz'de eğitim uçuşu yaptı
Türk Hava Kuvvetleri Akdeniz'de eğitim uçuşu yaptı
Gezici anket sonuçlarını paylaştı! Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu?
Gezici anket sonuçlarını paylaştı! Murat Kurum mu, Ekrem İmamoğlu mu?
Erdoğan'dan şehit polis Furkan Bor'un ailesine başsağlığı mesajı
Erdoğan'dan şehit polis Furkan Bor'un ailesine başsağlığı mesajı